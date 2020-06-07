شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 12 عنصراً موالياً لإيران في غارات شنتها طائرات مجهولة على سوريا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قتل 12 عنصراً موالياً لإيران جراء غارات شنّتها طائرات مجهولة الهويّة على أحد مواقعهم في شرق سوريا.

ووفقاً لـ”مونت كارلو”، أوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأحد أنّ ثماني غارات استهدفت، قبل منتصف ليل السبت الأحد، مقراً لقوات موالية لإيران في ريف دير الزور الشرقي، مما أدى إلى مصرع 12 مقاتلاً عراقياً وأفغانياً، وتدمير آليات وذخائر.

ولم يتمكن المرصد من تحديد هوية الطائرات التي شنّت الغارات، إلا أنه رجّح أن تكون دولة الكيان الصهيوني مسؤولة عن تنفيذ الغارات.

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وتنتشر قوات إيرانية وأخرى عراقية ومجموعات موالية داعمة لنظام بشار الأسد في منطقة واسعة في ريف دير الزور الشرقي خاصة بين مدينتي البوكمال الحدودية والميادين.

وبحسب المرصد، جاءت الغارات ليلاً بعد استقدام مقاتلين أفغان تعزيزات عسكرية من قرية قرب الحدود العراقية إلى مركز تجمّع ضخم للقوات الإيرانية قرب الميادين.