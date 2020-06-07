شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في أمريكا ترتفع إلى 1.92 مليون حالة والان نبدء بالتفاصيل

ارتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 2ر1% خلال يوم واحد إلى92ر1 مليون شخص، وفقا لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.

ويتوافق معدل الزيادة في أنحاء البلاد مع متوسط الزيادة اليومية للأسبوع الماضي عند 2ر1% .

وسجلت نيويورك أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بأكثر من 377 حالة، بزيادة بـ3ر0% عن اليوم السابق.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث إصابات كورونا. كما تتصدرها من حيث عدد الوفيات بنحو 110 ألف وفاة.

وتعافى أكثر من نصف مليون شخص في الولايات المتحدة من إصابتهم بكورونا.