شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في أمريكا ترتفع إلى 1.92 مليون حالة والان نبدء بالتفاصيل
ويتوافق معدل الزيادة في أنحاء البلاد مع متوسط الزيادة اليومية للأسبوع الماضي عند 2ر1% .
وسجلت نيويورك أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بأكثر من 377 حالة، بزيادة بـ3ر0% عن اليوم السابق.
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث إصابات كورونا. كما تتصدرها من حيث عدد الوفيات بنحو 110 ألف وفاة.
وتعافى أكثر من نصف مليون شخص في الولايات المتحدة من إصابتهم بكورونا.
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