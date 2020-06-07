شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين: تسجيل 362 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن تعافي 412 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 9468، وتسجيل 362 حالة قائمة جديدة منها 177 حالة لعمالة وافدة، و 175 حالة لمخالطين لحالات قائمة و 10 حالات قادمة من الخارج.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البحرين: تسجيل 362 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.