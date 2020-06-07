شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت : 717 إصابة جديدة بكورونا و10 حالات وفاة والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 717 إصابة جديدة بمرض كورونا خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات إلى 31848 حالة، وتسجيل 10 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 264 حالة.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليومي إن جميع الحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض هي مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها.
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