أمانة مجلس الوزراء تؤكد ضرورة عدم استغلال الاستثناءات للأغراض الخاصة ونقل العائلات

أكد فريق إدارة الأزمات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الأحد، على ضرورة عدم استغلال الاستثناءات للأغراض الخاصة ونقل العائلات.
وأضاف مجيد، أن "الفريق شدد خلال جولته، على ضرورة عدم استغلال الاستثناءات للأغراض الخاصة ونقل العائلات والمدنيين، التي تعرقل مهام الأجهزة الأمنيّة، ومرور عجلات الإسعاف والملاكات الطبيّة والصحيّة والحالات الطارئة".
وأشار إلى "َضرورة فرض ضباط مديرية المرور العامة، الغرامات بحق المخالفين من مستغلي الاستثناءات، وعدم الملتزمين بقرار حظر التجوال وعدم ارتداء المعدات الواقية".
وبين مجيد، أن "الفريق طالب المواطنين بعامة والمستثنين بخاصة، إلى الالتزام بتوجيهات اللجنة العليا والجهات الصحيّة، والابتعاد عن ممارسة الطقوس الاجتماعية، وعدم الاختلاط، حفاظاً على سلامة الجميع".
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