أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس الجمهورية برهم صالح على ضرورة توظيف الحكومة جميع إمكانياتها للارتقاء بالواقع الخدمي.
وأضاف أن "صالح هنأ رئيس الوزراء بمناسبة استكمال الكابينة الوزارية ، لتنفيذ برنامجه الحكومي الذي صوّت عليه البرلمان، وبذل أقصى الجهود لتقديم الخدمات للمواطنين".
وأوضح البيان، أن "الجانبين بحثا آخر مستجدات الأحداث على الصعيد الداخلي، والأوضاع الاقتصادية والأمنية، والخطوات الواجب اتخاذها في ظل التحديات التي تواجه البلد بسبب جائحة كورونا، وتدهور أسعار النفط العالمية".
وأشار إلى أنه "تم التأكيد على أن الحكومة ستوظّف كلّ إمكانياتها من أجل الارتقاء بالواقع الخدمي للمواطنين، ومواجهة الفساد والكشف عن مكامنه، وبما يحقق تطلعات المواطنين في تحقيق الإصلاح المنشود في كلّ مفاصل الدولة".
كانت هذه تفاصيل خبر صالح والكاظمي يؤكدان ضرورة توظيف الحكومة جميع إمكانياتها للارتقاء بالواقع الخدمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.