صالح والكاظمي يؤكدان ضرورة توظيف الحكومة جميع إمكانياتها للارتقاء بالواقع الخدمي

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "الكاظمي استقبل، اليوم، رئيس الجمهورية، وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا الأساسية".

وأضاف أن "صالح هنأ رئيس الوزراء بمناسبة استكمال الكابينة الوزارية ، لتنفيذ برنامجه الحكومي الذي صوّت عليه البرلمان، وبذل أقصى الجهود لتقديم الخدمات للمواطنين".



وأوضح البيان، أن "الجانبين بحثا آخر مستجدات الأحداث على الصعيد الداخلي، والأوضاع الاقتصادية والأمنية، والخطوات الواجب اتخاذها في ظل التحديات التي تواجه البلد بسبب جائحة كورونا ، وتدهور أسعار النفط العالمية".

وأشار إلى أنه "تم التأكيد على أن الحكومة ستوظّف كلّ إمكانياتها من أجل الارتقاء بالواقع الخدمي للمواطنين، ومواجهة الفساد والكشف عن مكامنه، وبما يحقق تطلعات المواطنين في تحقيق الإصلاح المنشود في كلّ مفاصل الدولة".

