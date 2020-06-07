السعودية تتخطى عتبة الـ100 ألف إصابة بكورونا

سجلت السلطات الصحية السعودية، لليوم الثاني أكبر ارتفاع يومي في الوفيات جراء فيروس كورونا، وقفزة بأكثر من ثلاثة آلاف حالة في حصيلة الإصابات، فيما تخطى إجمالي عدد حالات الوباء في المملكة الـ100 ألف.
وأشارت إلى "رصد الوزارة 3045 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 3121 إصابة في اليوم السابق)، ليصبح إجمالي عدد حالات كورونا التي تم رصدها في المملكة منذ بداية الجائحة 101914".
وبينت الوزارة، أن "1026 شخصا تماثلوا للشفاء من الفيروس في السعودية منذ أمس، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 72817 شخصاً".
وأصبحت السعودية أول دولة عربية تجاوزت عتبة الـ100 ألف إصابة مؤكدة بكورونا.
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