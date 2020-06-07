مكافحة الشغب تفرق تجمعاً أمام دار الضيافة في النجف بقنابل الصوت والدخان

بدات قوات مكافحة الشغب، الاحد، بتفريق المتظاهرين الذين تجمعوا اما دار الضيافة بالنجف للمطالبة باقالة المحافظ. وقال مراسل الخليج 365، ان قوات مكافحة الشغب استخدمت قنابل الصوت والدخان والهروات لتفريق المتظاهرين الذين تجمعوا اما دار الضيافة بالنجف. واضاف ان ذلك ادى الى حدوث اختناقات بين صفوف المتظاهرين.

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