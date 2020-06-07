الكاظمي يتسلم رسالة خطية من نظيره البريطاني

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للكاظمي تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "السفير البريطاني لدى بغداد ستيفن هيكي، سلم الكاظمي رسالة من جونسون".

وأضاف البيان، أن "هيكي نقل تحيات رئيس وزراء بريطانيا واستعداد بريطانيا لدعم الحكومة العراقية، وهي تتصدّى لتحديات عديدة، تأتي في مقدمتها، مواجهة جائحة كورونا التي تجتاح العالم بأسره، وتداعياتها على الوضع الاقتصادي والمالي".



من جانبه، أثنى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على دعم بريطانيا للعراق، وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ورفع مستوى التعاون بينهما.

وأشار البيان، إلى أنه "جرى خلال اللقاء أيضا بحث تعزيز التعاون بين البلدين، في المجال الأمني والاقتصادي والاستثماري، والأوضاع في العراق والمنطقة، والتحديات التي يواجهها البلد".