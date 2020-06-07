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الكاظمي يتسلم رسالة خطية من نظيره البريطاني

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تسلّم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأحد، رسالة خطية من نظيره البريطان بوريس جونسون.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي للكاظمي تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "السفير البريطاني لدى بغداد ستيفن هيكي، سلم الكاظمي رسالة من جونسون".

وأضاف البيان، أن "هيكي نقل تحيات رئيس وزراء بريطانيا واستعداد بريطانيا لدعم الحكومة العراقية، وهي تتصدّى لتحديات عديدة، تأتي في مقدمتها، مواجهة جائحة التي تجتاح العالم بأسره، وتداعياتها على الوضع الاقتصادي والمالي".


من جانبه، أثنى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على دعم بريطانيا للعراق، وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ورفع مستوى التعاون بينهما.

وأشار البيان، إلى أنه "جرى خلال اللقاء أيضا بحث تعزيز التعاون بين البلدين، في المجال الأمني والاقتصادي والاستثماري، والأوضاع في العراق والمنطقة، والتحديات التي يواجهها البلد".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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