الكاظمي يتسلم رسالة خطية من نظيره البريطاني

تسلّم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأحد، رسالة خطية من نظيره البريطان بوريس جونسون.
وأضاف البيان، أن "هيكي نقل تحيات رئيس وزراء بريطانيا واستعداد بريطانيا لدعم الحكومة العراقية، وهي تتصدّى لتحديات عديدة، تأتي في مقدمتها، مواجهة جائحة كورونا التي تجتاح العالم بأسره، وتداعياتها على الوضع الاقتصادي والمالي".
من جانبه، أثنى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على دعم بريطانيا للعراق، وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ورفع مستوى التعاون بينهما.
وأشار البيان، إلى أنه "جرى خلال اللقاء أيضا بحث تعزيز التعاون بين البلدين، في المجال الأمني والاقتصادي والاستثماري، والأوضاع في العراق والمنطقة، والتحديات التي يواجهها البلد".
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