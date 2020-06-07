رئاسة البرلمان تحذّر من أية تدخلات في عمل مفوضية الانتخابات

وذكر مكتب الكعبي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "النائب الاول لرئيس مجلس النواب ترأس، اليوم، ندوة موسعة للجنة القانونية النيابية بحضور رئيس واعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، لبحث آلية عمل المفوضية واجراء الانتخابات المبكرة ، والوقوف على ابرز التحديات و المعوقات الفنية والادارية والمالية الموجودة".ودعا الكعبي، جميع القوى السياسية وجميع منظمات المجتمع المدني إلى "تعضيد عمل المفوضية واسناد اداءها المطلوب خلال الفترة المقبلة بما يحفظ نجاح العملية الديمقراطية و يضمن تعزيز ثقة الجماهير في اداء المفوضية و استقرار و حيادية هذه المؤسسة واستقلاليتها وتحقيق الاهداف التي ينشدها الشعب"، محذراً من "اية تدخلات في عمل المفوضية تحت اي عنوان او ظرف".

ودعا نائب رئيس البرلمان، المفوضية إلى "العمل على تثبيت اصحاب العقود فيها".



من جانبهم، استعرض المجتمعون موضوعة النظام الداخلي والهيكلية المنجزة للمفوضية ، والتخصيصات المالية المطلوبة لانجاز وادارة العملية الانتخابية المقبلة، كما جرى التأكيد على ضرورة ان تتسم عملية اختيار المناصب بالشفافية واتاحة الفرصة للمنافسة وفقا للكفاءة والمعايير التي وضعتها المؤسسة المستقلة .