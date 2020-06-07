أمانة بغداد: رفع الكتل الكونكريتية عن موقع شرق العاصمة

أعلنت أمانة بغداد، الأحد، المباشرة برفع الكتل الكونكريتية المحيطة بمحطة كهرباء العبيدي شرق العاصمة. وقالت الأمانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "كوادرها في دائرة الوحدات الانتاجية وقسم المعامل البلدي وبمتابعة مكتب أمين بغداد باشرت برفع الكتل الكونكريتية من محيط محطة كهرباء العبيدي ضمن منطقة المعامل شرق العاصمة المنصوبة سنة 2006".



وأضاف البيان، أن تلك الكتل الكونكريتية "تتعارض مع أعمال التطوير الخاصة بأمانة بغداد في شارع 77 المحاذي للمحطة".



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