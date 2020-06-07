اجتماع طارئ بـ"التعاون الإسلامي" لبحث تهديدات الضم الإسرائيلي

تعقد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، الأربعاء المقبل، اجتماعا طارئا لبحث تهديدات إسرائيل بضم أجزاء من أراضي فلسطين.



ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية، بشأن تهديد حكومة الاحتلال الإسرائيلية بضم أجزاء من أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967.

ويترأس الاجتماع وزير خارجية المملكة العربية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، رئيس اللجنة التنفيذية، بحضور وزراء الخارجية أعضاء اللجنة والدول الأعضاء، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين.

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وكان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين، اتفق في مايو الماضي، مع وزير خارجية فلسطين رياض المالكي، على عقد اجتماع طارئ لبحث سبل التصدي لخطط الضم الإسرائيلية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تناول التطورات التي تشهدها الساحة الفلسطينية، وفق وكالة الأنباء السعودية.

وبحث الجانبان الإجراءات الأحادية التي تنوي إسرائيل القيام بها لضم أراضي عربية والتي تتعارض مع قرارات الشرعية الدولية.

وأكدا على أهمية بذل الجهود على كافة الأصعدة لمنع تنفيذ خطط الضم ووقف سياسة الاستيطان غير القانونية بموجب القانون الدولي.