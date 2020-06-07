مقتل 40 من "الشباب" بينهم 3 قيادات في الصومال

قتل 40 عنصرا بينهم 3 قيادات من مليشيات حركة "الشباب" المتربطة بتنظيم القاعدة الإرهابي، خلال اشتباكات عنيفة جرت في منطقة جنوبي الصومال.

وقال قائد القوات المسلحة، الجنرال أذوا يوسف راغي، في تصريح لوسائل الإعلام الصومالية إن قوات الجيش تمكنت من قتل 3 قيادات و37 عنصرا من مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وأضاف أن القتلى وقعوا خلال اشتباكات عنيفة جرت في منطقة أبال بضواحي إقليم بكول جنوبي الصومال.

Advertisements

وإشار إلى أن من بين القتلى مسؤول مليشيات الشباب في مدينة حدر والمناطق المجاورة لها.

يأتي ذلك غداة استعادة الفرقة التاسعة للقوات المسلحة الوطنية أمس السبت، منطقة " أبال" على بعد 20 كيلومتراً من جنوب مدينة حدر عاصمة محافظة بكول بجنوب البلاد.

وتقاتل حركة الشباب الإرهابية من أجل السيطرة وفرض سيادتها في الصومال، الواقعة بالقرن الأفريقي، منذ سنوات.

ويسيطر أعضاء الحركة على مناطق شاسعة جنوب ووسط الصومال، ويهاجمون قوات الأمن والمدنيين بشكل متكرر.