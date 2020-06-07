القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة الخليج 365 الأحد 2020/6/7 05:46 م بتوقيت أبوظبي الأحد 2020/6/7 05:46 م بتوقيت أبوظبي

مدير منظمة الصحة العالمية: نشكر الإمارات وولي عهد أبوظبي لتزويد المنظمة بأدوات فحص لفيروس كورونا بقيمة 10 ملايين دولار

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "الصحة العالمية" تشكر الإمارات على دعمها بأدوات فحص لفيروس كورونا المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.