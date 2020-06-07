السعودية تسجل 3045 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة المزيد

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الأحد، تسجيل 36 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة بالفيروس في المملكة إلى 712.



وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 3045 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 101914 حالة.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 1026 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 72817.