قطر تسجل 3 وفيات و1595 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة المزيد

أعلنت وزارة الصحة القطرية، الأحد، تسجيل 3 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 54 حالة.



وقالت الوزارة، في بيان على موقعها الإلكتروني، إنه تم تسجيل 1595 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 68790 حالة.



وأشارت إلى تسجيل 1811 حالة شفاء من الفيروس، ليصل إجمالي المتعافين إلى 44338 حالة.



ولفت البيان إلى فحص 4142 شخصا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع مجموع من تم فحصهم منذ ظهور الفيروس إلى 255533.