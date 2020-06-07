سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 7 يونيو 2020

بلغ متوسط سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري اليوم الأحد نحو 16.15 جنيه للشراء و16.25 جنيه للبيع، في بداية تعاملات البنوك وشركات الصرافة.

وتراجع سعر الجنيه المصري مقابل الدولار بشكل كبير خلال الأيام الماضية ووصل إلى أدنى مستوى في 7 أشهر.

وأعلن صندوق النقد الدولي، الجمعة، عن توصله إلى اتفاق مبدئي لإقراض مصر 5.2 مليار دولار، ما يعني أن الصندوق أنعش الخزينة المصرية بنحو 20 مليار دولار في أقل من 3 سنوات.

وأقر صندوق النقد في مايو/ أيار الماضي صرف تمويل طارئ لمصر بقيمة 2.772 مليار دولار، من خلال أداة التمويل السريع، وذلك من أجل تلبية احتياجات التمويل العاجلة لميزان المدفوعات التي نتجت عن جائحة "كوفيد-19"، بما في ذلك الإنفاق على الصحة وتوفير الحماية الاجتماعية ودعم القطاعات الأشد تأثرا وشرائح المجتمع الهشة.

وأدت جائحة كورونا إلى إغلاق قطاع السياحة في مصر، وهو مصدر حيوي لإيرادات النقد الأجنبي، وتهدد دخل قناة السويس والتحويلات المالية من المصريين العاملين في الخارج.

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وتراجعت احتياطيات مصر النقدية في فبراير/شباط الماضي إلى 37 مليار دولار من أكثر من 45.5 مليار دولار.

أقل سعر للدولار

وجاء أقل سعر للدولار، عند مستوى 16.03 جنيه للشراء و16.13 جنيه للبيع في بنك البركة، بينما سجل الدولار في البنك المركزي المصري 16.13 جنيه للشراء، و16.26 جنيه للبيع وفقا لإغلاق يوم الخميس، وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) 16.15 جنيه للبيع، و16.25 جنيه للشراء، وهو نفس السعر الذي سجله بنك مصر، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك التنمية الصناعية، وبنك الاستثمار العربي، وبنك الكويت الوطني، وبنك المصري لتنمية الصادرات.

أعلى سعر للدولار

وسجل أعلى سعر للدولار عند 16.17 للشراء، و16.27 جنيه للبيع في عدد من البنوك هي قناة السويس، التجاري الدولي، المصرف العربي الدولي، عودة، إتش إس بي سي، المصري الخليجي، وبنك كريدي أجريكول، وبنك الأسكندرية.

سعر اليورو والإسترليني

وسجل سعر اليورو الأوروبي 18.21جنيه للشراء و18.49 جنيه للبيع، وجاء سعر الجنيه الإسترليني عند مستوى 20.32 جنيه للشراء، و20.68 جنيه للبيع وفقا لشاشة البنك الأهلي المصري.

سعر الريال والدرهم والدينار

وجاء سعر الريال السعودي في السوق المصرية عند مستوى 4.21 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدرهم الإماراتي 4.37 جنيه للشراء و4.42 جنيه للبيع، وسعر الدينار الكويتي سجل 51.02 جنيه للشراء و52.81 جنيه للبيع في البنك الأهلي- أكبر البنوك الحكومية في مصر