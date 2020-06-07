شكرا لقرائتكم بدعم التحالف.. الجيش اليمني يسيطر على مناطق شرق صنعاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت القوات اليمنية، الأحد، سيطرتها على مناطق في نجد العتق بمديرية نهم شرقي صنعاء، وذلك بدعم من قوات التحالف.
وقال أركان حرب المنطقة العسكرية السابعة العميد محمد مشلي، "أن قوات الجيش الوطني مدعومة بتحالف دعم الشرعية تمكنت اليوم من التقدم أكثر من 11 كيلومترا وتحرير عدد من المواقع الاستراتيجية التي كانت تتمركز فيها مليشيات الحوثي في منطقة نجد العتق بمديرية نهم شرقي صنعاء" وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية.
تدمير 8 أطقم قتالية حوثية
كما أضاف أنه "استعادوا ثلاث عربات عسكرية من نوع bmb وعدد من الأسلحة والذخائر المتنوعة من الميليشيات، فيما دمرت مدفعية الجيش وطيران التحالف ٨ أطقم قتالية تابعة للميليشيات إلى جانب تعزيزات أخرى كانت في طريقها إلى المنطقة".
في غضون ذلك، أعلن المركز الإعلامي لألوية العمالقة جبهة الساحل الغربي على تويتر، عن مقتل عناصر حوثية في انفجار عبوة ناسفة كانوا يحاولون زرعها في مديرية حيس جنوب الحديدة.
هذا وتستمر ميليشيا الحوثي في زراعة العبوات الناسفة، وحقول الألغام، في المساحات المفتوحة والطرقات والمزارع والأحياء السكنية، تحسباً لأي تقدم ميداني للجيش اليمني.
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