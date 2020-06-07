تفاصيل القروض التي حصلت عليها مصر لمواجهة فيروس كورونا (تفاعلي)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين سليم:

دبرت الحكومة المصرية قروضا خارجية جديدة بنحو 13 مليار دولار، لدعم ومواجهة الأثار التي خلفتها أزمة فيروس كورونا، منذ بدايتها في منتصف مارس الماضي.

ونوعت الحكومة مصادر التمويلات التي حصلت عليها من خلال المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين والأسواق العالمية بعدما طرحت سندات دولية.

ويوضح الإنفوجرافيك التفاعلي التالي إجمالي قيمة القروض التي حصلت عليها مصر منذ بداية أزمة فيروس كورونا حتى الآن.