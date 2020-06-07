محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:
زار الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف المستشفى التخصصي، اليوم الأحد، لمراجعة الأرصدة المتوافرة من المستلزمات الطبية والأدوية وحقيبة البروتوكول العلاجي المعتمد من وزارة الصحة سواء للمصابين أو الأطقم الطبية.
وتابع توافر متطلبات الحماية الشخصية ،وتسهيل إجراءات صرفها ،وكذلك متابعة انتظام الأطقم الطبية وتقديم الخدمة للمواطنين بالمستوى المطلوب، والتأكد من أن المخزون من تلك المستلزمات يكفى الاحتياجات اللازمة للمستشفيات لمدة أسبوعين على الأقل.
كما استعرض تنفيذ إجراءات استقبال الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس وفقاً للبروتوكولات الصادرة من الوزارة في هذا الشأن.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. نائب محافظ بني سويف يتفقد توافر المستلزمات بالمستشفى التخصصي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.