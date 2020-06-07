بالصور.. نائب محافظ بني سويف يتفقد توافر المستلزمات بالمستشفى التخصصي

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

زار الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف المستشفى التخصصي، اليوم الأحد، لمراجعة الأرصدة المتوافرة من المستلزمات الطبية والأدوية وحقيبة البروتوكول العلاجي المعتمد من وزارة الصحة سواء للمصابين أو الأطقم الطبية.

وتابع توافر متطلبات الحماية الشخصية ،وتسهيل إجراءات صرفها ،وكذلك متابعة انتظام الأطقم الطبية وتقديم الخدمة للمواطنين بالمستوى المطلوب، والتأكد من أن المخزون من تلك المستلزمات يكفى الاحتياجات اللازمة للمستشفيات لمدة أسبوعين على الأقل.

كما استعرض تنفيذ إجراءات استقبال الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس وفقاً للبروتوكولات الصادرة من الوزارة في هذا الشأن.