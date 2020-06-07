الكويت تسجل 10 وفيات و717 إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - الكويت- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الأحد، تسجيل 10 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد جراء مرض "كوفيد-19" في البلاد إلى 264حالة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند ، في مؤتمر صحفي اليوم ، إنه تم تسجيل 717 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 31848 حالة.

ولفت إلى أن 196 مصابا يتلقون الرعاية الطبية في العناية المركزة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق اليوم أن 923 مصابا تماثلوا للشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين إلى 20205 .

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