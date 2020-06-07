دموع عجوز ضاع ماله وغضب سائق.. مشاهد شكّلها الزحام في شارع بدسوق "صور"

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

شارع السلخانة الكائن بحي مكة بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، يضم 3 مكاتب تابعة لمصالح حكومية كبرى تقدم العديد من الخدمات للمواطنين "السجل المدني، والشهر العقاري، ومكتب البريد الرئيسي"، ونظرًا لإقبال العديد من المواطنين على تلك المكاتب للحصول على الخدمات المختلفة زادت نسبة الزحام في الشارع ما يهدد بكارثة في حال تجاهل الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا.

"الخليج 365" كان في جولة داخل الشارع للوقوف على ما يجري، وكيف يتعامل الأهالي وسط الزحام وإجراءات مواجهة كورونا المستجد.

جالسًا على أحد الأرصفة بعد فشله في الوصول إلى منفذ خدمي تحدث علاء حمدي، سائق، يقيم بمركز دسوق معبرًا عن غضبه "إيه اللي بيحصل في شارع السلخانة..زحمة في الجو الحار عشان حتة ورقة الواحد عايزها في أي مكتب خدمي في الشارع ده..ومفيش تنظيم"، وتابع "هو ينفع الزحمة دي وكورونا منتشرة في كل مكان..هما فين بتوع المشاركة المجتمعية".

Advertisements

بكاء رجل مسن، على بُعد خطوات، لفت نظر أغلب المتواجدين في الشارع، متسائلين عن سبب دموع الرجل، الذي تبين أنه فقد مبلغًا ماليًا قدره 600 جنيهًا، بسبب الزحام أثناء وقوفه قبيل مكتب الشهر العقاري، نتيجة تدافع البعض ناحية المكتب، بينما انهالت كلمات المواساة: "ربنا يعوض عليك يا حاج".

سيدة حسني، في العقد السادس من عمرها، ترتكز على عكاز، متحدثة لـ"الخليج 365"، "لأحصل على خدمات في مكتب بريد دسوق الرئيسي، يجب أن أتواجد قبل موعد بدء العمل في المكتب، مثل حال الكثيرين من كبار السن لأننا لا نستطيع الدخول وسط الزحام".

علي شرف، موظف بالمعاش، رأى أنه من الضروري، إجراء أعمال تنظيمية، من جانب أبناء المشاركة المجتمعية منعًا للزحام والتكدس، موضحًا أن مدينة دسوق يعرف عنها ضمها العديد من رجال الأعمال، ممن يسعون في الخير، لذا نوجه الدعوة لهم بإجراء مظلات أمام المكاتب الخدمية بشارع السلخانة في مدينة دسوق، تحميهم من حرارة الشمس أثناء الانتظار.