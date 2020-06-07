إيران: الصندوق الأسود لن يساعد كثيرا على التحقيق في إسقاط "بوينغ" الأوكرانية

أعلنت إيران أن التحقيق الذي أجرته في إسقاط طائرة "بوينغ" الأوكرانية قرب طهران انتهى تقريبا، وأن بيانات الصندوقين الأسودين لن تساعد بشكل ملموس في الكشف عن ملابسات الكارثة وفقا لموقع روسيا اليوم.

وشدد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون الدولية والقانونية، محسن بهاروند، في حديث لوكالة "إرنا" أمس السبت، على أن منظمة الطيران الإيرانية أطلقت تحقيقا في حادث إسقاط الطائرة الأوكرانية فور وقوع الحادث المأساوي الذي أودى بأرواح 176 شخصا، قائلا: "لا توجد أي شبهة في هذا

الخصوص وإننا نعلم ما حدث".

وأكد بهاروند أن مرحلة التحقيق الفني والخاصة بتحليل بيانات الصندوقين الأسودين لا تزال مستمرة، مبديا استعداد الجمهورية الإسلامية لتسليم الصندوقين إلى أي دولة أو شركة ثالثة لتتم قراءة بياناتهما.

في الوقت نفسه، صرح المسؤول بأن "جميع التحقيقات بهذا الخصوص أنجزت تقريبا وما يوجد في الصندوق الأسود ربما لا يساعد بشكل مؤثر في عمليات التحقيق".

Advertisements

وشدد مساعد الوزير على أن إيران

تحظى بـ"صلاحيات حصرية" لملاحقة المسؤولين عن إسقاط الطائرة، مبديا في الوقت نفسه استعداد طهران للاتفاق حول قراءة بيانات الصندوقين الأسودين والإجراءات القضائية.

وقال: "ينبغي أن نطمئن بشأن البقاء على سرية التحقيقات الجارية والمنجزة والمشاورات ذات الصلة، كما ينبغي أن نصل إلى قناعة بأنه سيتم التعاطي مع هذه القضية وفقا للمعاهدات الدولية"، مضيفا أن كل ما تطلبه إيران هو عدم تسييس القضية.

وبعد أيام من تحطم "بوينغ" في الثامن من يناير الماضي، أقرت إيران بأن الطائرة المدنية أسقطت بالخطأ أثناء تحليقها فوق موقع عسكري لـ"الحرس الثوري".

ورفضت السلطات الإيرانية مطالب أوكرانيا بتسليمها الصندوقين الأسودين من الطائرة المنكوبة.