400 ألف وفاة جراء كورونا في العالم والإصابات تقارب الـ7 ملايين

أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية بأن حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد على مستوى العالم تجاوزت اليوم عتبة الـ400 ألف، فيما يلامس عدد الإصابات حد السبعة ملايين وفقا لموقع روسيا اليوم. عدد الإصابات حد السبعة ملايين وفقا لموقع روسيا اليوم. وحسب بيانات الجامعة التي تعد من المصادر الدولية الأكثر مصداقية في إحصاءات الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، توفى 400135 شخصا على الأقل في العالم جراء إصابتهم بالعدوى، فيما بلغ إجمالي حصيلة الإصابات المؤكدة بالوباء 6916233 حالة، بما في ذلك 3096328 حالة شفاء. الأكثر مصداقية في إحصاءات الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، توفى 400135 شخصا على الأقل في العالم جراء إصابتهم بالعدوى، فيما بلغ إجمالي حصيلة الإصابات المؤكدة بالوباء 6916233 حالة، بما في ذلك 3096328 حالة شفاء.

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