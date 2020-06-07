الكويت تسجل أكثر من 700 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأحد، عن تسجيل 717 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يمثل ارتفاعا ملموسا مقارنة مع حصيلة أمس

السبت وفقا لموقع روسيا اليوم.

بذلك ارتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 31848، حسبما ذكر بيان صادر عن الوزارة،

موضحا أن بين المصابين الجدد 331 مواطنا كويتيا و81 مصريا.

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وأشار البيان إلى تسجيل 10 وفيات جديدة لتصبح الحصيلة 264 حالة.

وبلغ مجموع المتعافين من المرض 20205 بعد تماثل 923 شخصا للشفاء خلال اليوم الماضي.