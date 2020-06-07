ارتفاع عدد مصابي كورونا في الكويت إلى 31848 حالة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 717 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا كوفيد-19 في دولة الكويت، وارتفع بذلك عدد المصابين الى 31848 حالة.

وقالت الوزارة في بيان إن عدد الحالات التي ثبتت وتأكدت إصابتها بالمرض خلال الـ 24 ساعة الماضية منها حالات مخالطة لحالات مصابة بالمرض, وحالات أخرى قيد البحث عن أسباب العدوى, وتتبع المخالطين وفحصهم. وكشفت الوزارة عن تسجيل 10 وفيات جديدة جراء فيروس كورونا ترفع

إجمالي الوفيات إلىٰ 264 حالة وفاة. واشارت إلى أن من بين الحالات التي رصدت خلال ال 24 ساعة الماضية ٣٣١ حالة لمواطنين كويتيين, و٨١حالة لمقيمين من الجنسية المصرية, و ٧٩ حالة لمقيمين من الجنسية الهندية, و ٨٨حالة لمقيمين من الجنسية البنغلادشية, و أما بقية الحالات فهي من جنسيات أخرى مختلفة وكشفت الوزارة أن نسبة الشفاء في الكويت بلغت 63.4 % من مجموع حالات الإصابة بفيروس كورونا. واشارت الى انه تم اجراء 3661 مسحة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية. وكانت وزارة الصحة الكويتية قد فتحت الباب لمن يرغب من المواطنين باخذ مسحة فحص «كوفيد 19»، في مركزي الفحص في استاد جابر وموقع «طيران الجزيرة Park & Fly» بالمطار. وأشارت إلى أنه يمكن استقبال 300 حالة في اليوم بواقع 150 حالة لكل مركز، من الساعة 6:30 حتى 9:30 مساء، بحيث يتم استقبال 50 حالة في الساعة لكل مركز.