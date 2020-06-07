سيناتور أمريكي: الصين تحاول إفشال تطوير لقاح ضد كورونا

صرح السيناتور الأمريكي ريك سكوت اليوم الأحد بأن لدى الولايات المتحدة أدلة على أن الصينتحاول إبطاء جهود الدول الغربية لتطوير لقاح ضد مرض كوفيد-19 أو إفشالها بالكامل وفقا لموقع روسيا اليوم.
وقال السيناتور الجمهوري خلال مقابلة على تلفزيون "بي بي سي" اليوم الأحد: "علينا أن ننجز هذا اللقاح. للأسف لدينا أدلة على أن الصينالشيوعية تحاول تعطيل جهودنا أو إبطائها".
وأضاف: "الصين لا تريد أن نكون نحن الأوائل في ذلك، لقد قرروا أن يكونوا خصما للأمريكيين وللديمقراطية حول العالم، على ما أعتقد".
وردا على سؤال حول الأدلة التي تمتلكها الولايات المتحدة، رفض سكوت إعطاء تفاصيل، لكنه قال إنهاجاءت من خلال أجهزة الاستخبارات.
وقال إن "هذا اللقاح مهم حقا لنا جميعا لكي تبدأ عجلة اقتصادنا في الدوران مجددا. ما أعتقده حقا هو أنه سواء طورته إنجلترا أولا أو نحن أولا فسنتشاركه. والصين لن تتشاركه معنا".
وكان سكوت من أشد الدعاة لبدء مجلس الشيوخ الأمريكي تحقيقا بظهور فيروس كورونا وانتشاره في الولايات المتحدة، مع التركيز على دور الصين ومنظمة الصحة العالمية في ذلك، معتبرا أنه "لا يمكن الوثوق بالصين الشيوعية، ومنظمة الصحة العالمية لأنهم كذبوا علينا".
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