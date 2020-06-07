إيران تصل إلى 25 ألف فحص كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن إجراء 25 ألف فحص لتشخيص كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية وهو رقم قياسي في إيران وفقا لموقع روسيا اليوم. وحسب الصحة الإيرانية تم إجراء 1084857 فحص كورونا في إيران حتى اليوم. وقالت وزارة الصحة إن الوضع الصحي في إقليم خوزستان لايزال عند الحالة الحمراء، إضافة إلى أقاليم هرمزغان، بوشهر، جنوب كرمان، جنوب سيستان وبلوشيستان، كرمانشاه، كردستان، بعض مناطق خراسان أصفهان وأذربيجان الشرقية. الصحي في إقليم خوزستان لايزال عند الحالة الحمراء، إضافة إلى أقاليم هرمزغان، بوشهر، جنوب كرمان، جنوب سيستان وبلوشيستان، كرمانشاه، كردستان، بعض مناطق خراسان أصفهان وأذربيجان الشرقية. ووفق الصحة فالمنطقة الوحيدة في إيران Advertisements الخالية كليا من فيروس كورونا جزيرة هرمز في مياه الخليج. الخالية كليا من فيروس كورونا جزيرة هرمز في مياه الخليج. وأعلنت الوزارة عن تسجيل 2364 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الاجمالي إلى 171789 وتسجيل 72حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الإجمالي إلى 8291. بينما ارتفع عدد المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا إلى 134349. وأشارت الوزارة إلى أن 2596 مصابا بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة.

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