الكويت تعلن عن خطة تدريجية لتشغيل مطار الكويت الدولي

أعلنت الكويت عن خطة تدريجية لتشغيل الرحلات التجارية في مطار الكويت الدولي بشكل طبيعي.

وترأس وزير الدولة لشئون الخدمات ووزير الدولة لشئون مجلس الامة مبارك الحريص اجتماعا بالإدارة العامة للطيران المدني لمناقشة خطة اعادة تشغيل الرحلات التجارية في مطار الكويت الدولي، كذلك خطة الإدارة لعودة العمل الرسمي.

وقال الحريص في تصريح صحفي اليوم على هامش الاجتماع، بأنه اطلع خلال الاجتماع على عرض مرئي مقدم من المسئولين في الطيران المدني تضمن تفاصيل خطة التشغيل التدريجي للرحلات التجارية من وإلى مطار الكويت الدولي، مضيفا أيضا بانه استمع لشرح مفصل عن الخطة

التي ستتبعها الإدارة لعودة العمل الرسمي وفقا لما جاء به قرار مجلس الوزراء بشأن خطة العودة التدريجية للحياة في البلاد.

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وأكد الحريص أن الخطة التي وضعها لتشغيل الرحلات التجارية قائمة على 3 مراحل تدريجية بحيث يبدأ التشغيل في مرحلته الأولى بنسبة 30 في المئة، لترتفع بعد ذلك النسبة المئوية في المرحلة الثانية إلى 60 في المئة‎، ووصولا إلى المرحلة الثالثة والأخيرة والتي تعد المرحلة التشغيلية الكاملة لمطار دولة الكويت.

وبين الحريص بأن الإدارة العامة

للطيران المدني حرصت عند وضع الخطة على التقيد بقرارات مجلس الوزراء الموقر، كما أنها وضعت بعين الاعتبار أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية الصادرة من السلطات الصحية في هذه المرحلة، بحيث يتم تطبيقها على المسافرين من خلال مقاييس معتمدة يتوجب اتباعها في ظل ظروف انتشار فيروس كوقيد 19 والتي من شأنها وقاية المسافرين والعاملين في هذا المجال بالإصابة بهذا الفيروس.

وأشار الحريص بأن مطار الكويت لم يتوقف عن العمل خلال الأسابيع الماضية بل عمل بكافة طاقته بالتنسيق مع الوزارات المعنية كوزارة الخارجية ووزارة الصحة وكذلك وزارة الداخلية على عمليتي الأجلاء للمواطنين العالقين خارج الكويت وتسهيل أجراء عودتهم لأرض الوطن، وكذلك تظافرت جهود العاملين في المطار على تسهيل رحلات الإخلاء للمقيمين الراغبين بالسفر لأوطانهم.