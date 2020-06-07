إتهام جديد للصين بعرقلة تطوير لقاح غربي ضد”كورونا”

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وأضاف خلال مقابلة مع تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) ”يتعين علينا أن ننجز تطوير هذا اللقاح. للأسف لدينا دليل على أن الصين الشيوعية تحاول إفشالنا، أو إبطاء العملية“.
وتابع: ”الصين لا تريدنا أن… نفعلها أولا.. لقد قرروا أن يكونوا خصمًا للأمريكيين، وأعتقد للديمقراطية حول العالم“.
ولدى سؤاله عن الدليل الذي لدى الولايات المتحدة عن ذلك، أحجم سكوت عن تقديم تفاصيل، لكنه قال، إنه جاء من أجهزة مخابرات.
وقال: ”هذا اللقاح مهم حقًا لنا جميعًا، كي تبدأ عجلة اقتصادنا في الدوران مجددًا. ما أعتقده حقًا، هو أنه سواء طورته إنجلترا أولًا، أو نحن أولًا فسنتشاركه. الصين لن تتشاركه معنا“.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.