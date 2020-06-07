كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 02:27 مساءً - انت الان تقراء خبر مستشار علمي: كان يجب على بريطانيا فرض إغلاق فيروس كورونا عاجلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح جون إدموندز، أحد المستشارين العلميين للحكومة البريطانية، اليوم الأحد، بأن فشل المملكة المتحدة في فرض حظر على مستوى البلاد لمعالجة انتشار فيروس كورونا المستجد في وقت قريب أودى بحياة الكثيرين.

عندما سُئل جون إدموندز، عضو المجموعة الاستشارية العلمية للطوارئ الحكومية، خلال مقابلة على قناة "بي بي سي" التلفزيونية عن الأسف الذي يشعر به حيال التعامل مع تفشي المرض، قال: "كان علينا أن نغلق في وقت سابق"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف: "البيانات التي كنا نتعامل معها في الجزء الأول من شهر مارس وكان وعينا بالموقف ضعيفًا جدًا حقًا لذا أعتقد أنه كان من الصعب جدًا دفع الزناد في تلك المرحلة، لكنني أتمنى أن يكون لدينا ... أعتقد أن هذا قد كلف الكثير من الأرواح."

وردًا على سؤال عما إذا كان يتفق مع "إدموندز"، قال وزير الصحة، مات هانكوك، لـ"بي بي سي": "لا. أعتقد أننا اتخذنا القرارات الصحيحة في الوقت المناسب، وهناك مجموعة واسعة من المجموعة الاستشارية العلمية للطوارئ الحكومية من الرأي العلمي واسترشدنا بالعلوم".

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كما كرر "إدموندز"، من مدرسة لندن للصحة والطب الاستوائي، تحذيرًا سابقًا من أنه يفضل رؤية عدد الحالات الجديدة، التي تقدر بنحو 5000 حالة يوميًا في المجتمع في إنجلترا، تتراجع أكثر قبل تخفيف القيود.

كما قال: "إن الأمر لم ينته بالتأكيد، فهناك طريق طويل لنقطعه".

بريطانيا هي واحدة من الدول الأكثر تضررًا في العالم، حيث يبلغ عدد الوفيات أكثر من 50،000 من كورونا، وفقًا لإحصاءات "رويترز" هذا الأسبوع استنادًا إلى مصادر رسمية.

ويقول منتقدون من طيف واسع من المهنيين الطبيين والعلماء والمشرعين، إن الحكومة قد أفسدت رد فعلها على تفشي المرض من خلال البطء الشديد في فرض تدابير حاسمة مثل الإغلاق وحماية المسنين في دور الرعاية.

على الرغم من تحفظات بعض مستشاريها العلميين، تعمل الحكومة الآن على تخفيف إجراءات الإغلاق على الصعيد الوطني التي أغلقت معظم الاقتصاد منذ 23 مارس.