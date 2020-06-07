كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 02:27 مساءً - انت الان تقراء خبر الصحة الكويتية تسجل أكثر من 700 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأحد، 717 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يمثل ارتفاعا ملموسا مقارنة مع حصيلة أمس السبت.

وفقًا لبيان وزارة الصحة الكويتية، ارتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 31848، موضحا أن بين المصابين الجدد 331 مواطنا كويتيا و81 مصريا.

وأعلنت الصحة الكويتية، عن تسجيل 10 وفيات جديدة لتصبح الحصيلة 264 حالة، مؤكدة أن مجموع المتعافين من المرض بلغ 20205 بعد تماثل 923 شخصا للشفاء خلال اليوم الماضي.

وقالت الصحة الكويتية، إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من الفيروس وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

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هذا وأظهرت آخر بيانات وأرقام جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم الجمعة، عن حصد فيروس كورونا حتى الآن أرواح أكثر من 360 ألف شخص، فيما تجاوز عدد المصابين 5.8 مليون في مختلف أنحاء العالم.

وأضافت الجامعة الأمريكية، أن عدد حالات الوفاة بسبب كورونا بلغ حتى صباح اليوم الجمعة، 360 ألفا و332 شخصا، حيث تم تسجيل خلال الـ24 ساعة الماضية، 4644 حالة وفاة في مختلف أنحاء العالم.

وبلغ عدد المصابين 5 ملايين 813 ألفا و919 مصابا، وبحسب الأرقام تم تسجيل 118 ألفا و919 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية في مختلف أنحاء العالم.

وسجلت الولايات المتحدة أكبر عدد للوفيات بلغ حتى الآن نحو 102 ألف، فيما تجاوز عدد المصابين فيها 518 ألف مصاب.

وسجلت بريطانيا ثاني أكبر حصيلة وفيات حتى الآن بلغت نحو 38 ألف حالة وفاة، تليها إيطاليا بحصيلة تجاوزت أكثر 33 ألف حالة وفاة، وفي المرتبة الرابعة فرنسا بـحصيلة بلغت 28665 وفاة، تليها إسبانيا بـحصيلة بلغت 27119 وفاة.