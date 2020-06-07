كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 02:27 مساءً - انت الان تقراء خبر صفقة بين حكومة جنوب إفريقيا والمستشفيات الخاصة بشأن علاج مرضى كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافقت حكومة جنوب أفريقيا على المبلغ الذي ستدفعه للمستشفيات الخاصة والممارسين الطبيين لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد المصابين بأمراض خطيرة إذا نفدت المستشفيات العامة، حسبما كشف مسؤول صحي كبير لوكالة "رويترز".

وقال أنبان بيلاي، نائب مدير عام وزارة الصحة للتأمين الصحي الوطني، إن الاتفاق تم التوصل إليه برسوم يومية تصل إلى 16,000 راند (950 دولارًا) لمرضى فيروس كورونا الذين يتلقون العلاج في أسرة الرعاية الحرجة في المستشفيات الخاصة.

يشمل الرسم تكلفة استخدام السرير، ودفع فريق من المتخصصين لعلاج المريض والخدمات الإضافية بما في ذلك علم الأمراض والأشعة.

وأضاف "بيلاي، أنه بعد الاتفاق على شروط عالية المستوى مع القطاع الخاص، ستوقع إدارات الصحة في المحافظات التسع بالبلاد اتفاقيات "مستوى الخدمة".

وأردف "بيلاي"، أنه يتوقع أن تستخدم إدارة الصحة في مقاطعة ويسترن كيب أسرة رعاية حرجة في المستشفيات الخاصة قريبًا، تليها كيب الشرقية. تمثل كيب الغربية 66 ٪ من حالات البلاد وكيب الشرقية 12 ٪.

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كما قال "بيلاي": "بالنظر إلى الوضع في كيب الغربية، كان من المهم أن نغلق هذه المسألة".

تجري الحكومة محادثات منذ شهور مع الشركات الخاصة والجمعيات الطبية قبل السيناريو المحتمل حيث تنفد المستشفيات العامة من أسرة الرعاية الحرجة.

تختلف التقديرات اختلافًا كبيرًا عن عدد أسرة الرعاية الحرجة الموجودة في البلد.

وقدر عرض وزاري في أبريل العدد الإجمالي بحوالي 3300 شخص، مع ثلثي هؤلاء في القطاع الخاص. يقدر Netcare مقدم الرعاية الصحية، أن هناك حوالي 6000 سرير، مع حوالي 3800 في المستشفيات الخاصة.

سجلت جنوب إفريقيا 45973 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد حتى يوم السبت وهو أكبر عدد فى إفريقيا حيث ارتفع العدد بشكل أكثر حدة فى الأسابيع الأخيرة.

حتى أواخر مايو، تم إدخال نحو 1100 مريض فيروس كورونا إلى المستشفى، ولكن ليس من الواضح عدد الذين كانوا في رعاية حرجة.