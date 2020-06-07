كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 02:27 مساءً - انت الان تقراء خبر ماليزيا تُعيد فتح معظم أنشطتها الاقتصادية مع رفع قيود فيروس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات في ماليزيا، اليوم الأحد، أنها ستعيد فتح كل النشاط الاقتصادي تقريبًا وستسمح بالسفر بين الولايات بدءًا من 10 يونيو، رفع القيود المفروضة على فيروس كورونا منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر في الوقت الذي تتحرك فيه لإنعاش الاقتصاد الذي ضربه الوباء.

وقال رئيس الوزراء الماليزي، محي الدين ياسين، في خطاب متلفز، إن تفشي فيروس كورونا المستجد كان "تحت السيطرة" بنجاح، وستبدأ ماليزيا مرحلة انتعاش جديدة حتى 31 أغسطس، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف "ياسين": "أنا على علم بأن الحكومة لا تستطيع السيطرة على حياتك إلى الأبد للسيطرة على الفيروس".

كما قال "ياسين": "أظهرت إحصاءات وزارة الصحة أن معدل الإصابة بين السكان المحليين ينخفض ويحت السيطرة".كما قال "ياسين": "أظهرت إحصاءات وزارة الصحة أن معدل الإصابة بين السكان المحليين ينخفض ويحت السيطرة".

وأكد: "سندخل مرحلة التطبيع من 31 أغسطس فصاعدا حتى يتم العثور على لقاح". Advertisements

ستقوم الحكومة بتخفيف القيود على الأنشطة الاجتماعية والتعليمية والدينية على مراحل مع وضع المبادئ التوجيهية الصحية، وسيُسمح للشركات بالعودة إلى ساعات العمل العادية.

شجع "ياسين" الأعياد المحلية حيث سيسمح بالسفر بين الدول، لكنه قال، إن الحدود الدولية ستظل مغلقة.

المراكز الترفيهية مثل الحدائق الترفيهية والنوادي الليلية والرياضية التي تنطوي على اتصالات وثيقة والأحداث التي تنطوي على تجمع كبير من الناس لن يسمح أيضا.

أعادت ماليزيا فتح أعمالها تدريجيًا خلال الشهر الماضي ببروتوكولات التواصل الاجتماعي، بعد إغلاق جميع الشركات والمدارس غير الأساسية، وحظر التجمعات العامة وتقييد السفر في 18 مارس.

تباطأت وتيرة الإصابات الجديدة بفيروسات التاجية في البلاد، والتي كانت في مارس من بين أعلى المعدلات في جنوب شرق آسيا، في الأسابيع الأخيرة.

كانت الإصابات المعروفة عند 8303، مع مجموع الوفيات من 117 حتى يوم السبت.