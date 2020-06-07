“أنا نجري والزمن يجري”.. التفاتة زهير بهاوي لعمال النظافة تحقق النجاح – فيديو

لايزال كليب الفنان زهير بهاوي، الجديد، “أنا نجري والزمان يجري” ، الصادر، ليلة أول أمس الجمعة، تكريما لرجال النظافة، يحقق نجاحا كبيرا، إذ تربع، منذ أمس السبت، على قائمة الفيديوات الأكثر رواجا على يوتوب في المغرب.

وفاق عدد مشاهدات أغنية بهاوي الجديدة على قناته الرسمية مليوني مشاهدة، إلى غاية صباح اليوم الأحد.

وكرم بهاوي في أغنيته الجديدة رجال النظافة، للعمل المهم، الذي يؤدونه للمجتمع بمقابل بسيط، خصوصا أن مجهوداتهم استمرت حتى في ظروف الجائحة، إذ واجهوا خطر الفيروس لأداء مهامهم.

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وتقمص بهاوي في العمل شخصية عامل نظافة، يحكي عن مواجهته للزمان بالصبر، وتحفيز النفس على العمل من أجل الأسرة، والأبناء، والعائلة.

أغنية بهاوي الجديدة لقيت انتشارا واسعا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا لأنها كرمت فئة قدمت تضحيات كبيرة زمن كورونا.