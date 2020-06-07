فوربس :”أغنى” المشاهير العرب يحد من كراهية الإسلام.. عربي واحد ضمن قائمة الأكثر دخلا عالميا لسنة 2020

احتل اللاعب المصري، محمد صلاح، الرتبة رقم 100، في قائمة “فوربس” لأغنى المشاهير في العالم، وهو العربي الوحيد المصنف في القائمة لسنة 2020.

وبلغت أرباح محمد صلاح، حسب مجلة فوربس في أحدث قوائمها، 35.1 مليون دولار في 12 عشر شهرا الأخيرة.

وتراجع صلاح بمرتبتين عن تصنيف “فوربس” قبل السنة الماضية، لكن دخله زاد بأكثر من 10 مليون دولار.

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وبخصوص زملاء صلاح في عالم الساحرة المستديرة، فإن اللاعب رونالدو هو أعلى اللاعبين في قائمة فوربس بـ105، متبوعا بميسي بـ104، لكن رياضيا خارج المستطيل الأخضر تفوق عليهم لاعب كرة المضرب، روجي فيدرير، بـ106.

وقالت فوربس في البطاقة التعريفية عن صلاح، أن “أديداس جعلت من الفرعون المصري، المولود في السبعينيات وجه خطها من الملابس الرياضية” ، وهو ما يشير إلى مصدر مهم من ثروته.

وأضافت فوربس: “يحتفل به مشجعو الريدز من خلال الغناء “إذا سجل المزيد، سأكون مسلمًا أيضًا”، ويُنسب إليه الفضل في الحد من كراهية الإسلام في ليفربول.