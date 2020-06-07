أزمة عطش تحاصر مخيمات “البوليساريو” وقيادة الجبهة الانفصالية تفتح الباب أمام الميسورين للسفر

مع تفاقم أزمة العطش داخل مخيمات “البوليساريو”، خلال الأيام الأخيرة، بالتزامن مع جائحة كورونا، وجهت الجبهة الانفصالية، طلبا إلى سكان المخيمات بالانتقال للاستقرار في ولاية تندوف الجزائرية.

وقالت منظمات حقوقية، خلال الأسبوع الجاري، إن ارتفاع درجات الحرارة في المخيمات لمستويات قياسية، وإعلان رفع الحجر الصحي في أربع ولايات جزائرية، من بينها ولاية تندوف المتاخمة للمخيمات، وأمام استحالة العيش داخل الخيام في ظل الظروف الحالية، وندرة المياه، وصعوبة التنقل، دعت الجبهة الانفصالية القادرين على التنقل، أو من يملكون منازل، أو قادرين على كراء منازل في ولاية تندوف، إلى المغادرة، والهروب من موجة العطش الشديد، التي تضرب المخيمات.

دعوة “البوليساريو”، التي حملتها وثيقة صادرة عما تمسيه الجبهة الانفصالية “مكتبا لوزير الداخلية”، حسب منتدى دعم مؤيدي الحكم الذاتي، تحيل من جديد لهشاشة “الدولة الصحراوية” وانعدام مقوماتها، وأن “جمهورية البوليساريو” تظهر متى ما كانت الظروف مناسبة وجيدة، وتختفي بمجرد تأزم الأوضاع، ونقص الدعم الجزائري، أو عدم القدرة على مواجهة الصعوبات القائمة.

فكرة الانتقال إلى ولاية تندوف الجزائرية، حسب المنتدى، تبقى مقصورة بقوة القانون الجزائري على الصحراويين ذوي الأصول الجزائرية، أو من استطاعوا الحصول على وثائق، أو تراخيص تنقل بسبب الولاء، أو بطرق ملتوية غير متاحة للجميع، فضلا عن القيادة، التي يمتلك غالبيتها منازل، وأملاك في تندوف، فيما يبقى السواد الأعظم من سكان المخيمات من المحتجزين، والممنوعين من التنقل سجيني المخيمات.

ويرى المنتدى أن دعوة جبهة البوليساريو إلى محاولة جديدة للتملص من المشكل، والظهور بصورة من يقدم الحلول، على الرغم من أنها حلول تعجيزية، ولا علاقة لها بالواقع، بدل البحث عن صيغ لتجاوز الوضع الراهن، وانقاذ السكان من أزمة عطش قاتلة، ومساعدتهم بتزويدهم بالمياه، وسد الخصاص الحاصل.

وعانت المخيمات، خلال السنة الجارية، عطشا غير مسبوق، حل مبكرا في فصل الشتاء، لكنه اليوم تفاقم مع ارتفاع درجة الحرارة، وينذر بكارثة حقيقية، في ظل اختفاء معدات توزيع المياه، التي منحت للجبهة بدعم من منظمات الإغاثة.