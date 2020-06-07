إصابات كورونا في 18 ساعة الأخيرة تتوزع على خمس جهات- تفاصيل

أعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم الأحد، عن توزيع حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد، والتي وزعت على خمس جهات بالمملكة.

وحسب الحصيلة الجديدة، فإن 26 حالة إصابة بفيروس كورونا التي سجلت خلال الساعات الأخيرة، سجلت تسع منها في جهة مراكش آسفي، وتسع حالات أخرى بجهة طنجة تطوان الحسيمة.

وفي ذات السياق، سجلت جهة الدار البيضاء سطات خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، وسجلت جهة الرباط سلا القنيطرة إصابتين جديدتين، فيما سجلت جهة سوس ماسة إصابة واحدة.

وحسب آخر تحديث لحصيلة وزارة الصحة، صباح اليوم، فإنه تم تسجيل 26 حالة إصابة جديدة خلال 16 ساعة الأخيرة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد إلى 8177 حالة.

وفي السياق ذاته، تشير الحصيلة ذاتها إلى تسجيل تزايد في أعداد المتعافين من فيروس كورونا، حيث وصل عددهم إلى 7328 حالة، بعد تسجيل 13 حالة تعاف جديدة، فيما استقر عدد الوفيات في 208