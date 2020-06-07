عاجل..26 إصابة جديدة بكورونا ترفع الحصيلة في المغرب إلى 8177

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن حصيلة جديدة لانتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.
وحسب آخر تحديث لحصيلة وزارة الصحة، صباح اليوم، فإنه تم تسجيل 26 حالة إصابة جديدة خلال 16 ساعة الأخيرة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد إلى 8177 حالة.
وفي السياق ذاته، تشير الحصيلة ذاتها إلى تسجيل تزايد في أعداد المتعافين من فيروس كورونا، حيث وصل عددهم إلى 7328 حالة، بعد تسجيل 13 حالة تعاف جديدة، فيما استقر عدد الوفيات في 208 حالة.
وقالت وزارة الصحة إن أكبر عدد من الاصابات الجديدة، المسجلة، خلال الأيام الأخيرة، اكتشفت في صفوف المخالطين للحالات المؤكدة، وأغلب المصابين لا تظهر عليهم أعراض المرض، ولو حتى خفيفة، وسط تراجع الحالات المتكفل بها بعد تفاقم وضعها الصحي.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات، والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة، والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية، التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية، ومسؤولية.
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