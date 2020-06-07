نتنياهو يلغي إعادة تسيير القطارات الإثنين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قررت الحكومة الإسرائيلية اليوم، الأحد، إرجاء استئناف تسيير القطارات الذي كان مقررا ليوم غد، وذلك بعد أن كانت وزيرة المواصلات، ميري ريغف، أعلنت عن استئناف عمل القطارات غدا.

وأعلنت وزارة المواصلات أن تستعد لتسيير القطارات في وقت لاحق، وذلك بموجب قرار رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووفقا لمعطيات انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقال نتنياهو لدى افتتاحه اجتماع حكومته الأسبوعي، صباح اليوم، إنه سيعقد اجتماعا للمجلس الوزاري المصغر لشؤون كورونا (كابينيت كورونا)، غدا، "وسنبحث خلاله الخطوات المطلوبة في المدارس والمواصلات العامة والقطارات إثر ارتفاع معطيات انتشار الفيروس، ولهذا لن تعمل القطارات غدا. وتعليمات أخرى للجمهور ستنشر بعد اتخاذ القرار النهائي بهذا الخصوص".

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر في كابينيت الكورونا قولهم إن نتنياهو غضب على ريغف بسبب إعلانها عن تسيير القطارات من دون بحث الأمر معه ومع مجلس الأمن القومي.