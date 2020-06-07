إيطاليا: متظاهرو اليمين المتطرف يشتبكون مع شرطة روما

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وقعت اشتباكات في العاصمة الإيطالية روما، أمس السبت، بين متظاهرين إيطاليين ينتمون إلى اليمين المتطرف وصحافيين وأفراد من الشرطة خلال يوم من التظاهرات في جميع أرجاء البلاد.

(أ ب)

واحتشدت رابطات مشجعي كرة القدم "الألتراس"، وأنصار حركة "فورزا نوفا" اليمينية المتطرفة في ميدان سيرك ماكسيموس في تظاهرة مناوئة للحكومة تخللتها تأدية للتحية الفاشية، وحاول بعض المتظاهرين طرد الصحفيين بالزجاجات والمشاعل.

(أ ب)

وأثار تحرك شرطة مكافحة الشغب العنيف مزيدًا من التوتر قبل أن تنتقل الحشود إلى مكان آخر في العاصمة، كما نُظمت مظاهرة مناوئة للحكومة في ميلانو، وأخرى أمام القنصلية الأميركية في نابولي للتضامن مع جورج فلويد الذي قتله ضابط أبيض من شرطة مينيابوليس الأميركية.