أستراليا: مقتل راكب أمواج جراء هجوم قرش أبيض عملاق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال مسؤولون أستراليون، اليوم الأحد، إن راكب أمواج يبلغ من العمر 60 عامًا لقي مصرعه جراء تعرضه لهجوم سمكة قرش بيضاء كبيرة يبلغ طولها 3 أمتار قبالة الساحل الشمالي لولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية.

وقالت مجموعة "سيرف لايف سايفنغ نيو ساوث ويلز" إن الرجل تلقى عضة في الجزء الخلفي من فخذه، ونُقل إلى الشاطئ بواسطة راكبي أمواج آخرين قاتلوا سمكة القرش، ليتلقى الإسعافات الأولية على الشاطئ لكنه مات متأثرًا بجراحه.

(أ ب)

وقال مفتش الإسعاف في نيو ساوث ويلز، تيرينس سافاج، إنه "عندما تتلقى مكالمة للتعامل مع هجوم سمكة القرش، فأنت لا تعرف أبدًا المدى الكامل للضرر حتى تصل إلى مكان الحادث، لقد فعلوا كل ما بوسعهم لمحاولة إنقاذ حياته، لكن على الرغم من جهودهم، لم يتمكنوا من القيام بذلك".

وقال راكب الأمواج، ستيوارت غونسال، المقيم في كينغسكليف، والذي كان قد وصل للتو إلى الشاطئ جاهزًا لركوب الأمواج مع أصدقاءه إنه "نزلنا ولم نخض في الماء، وكانت الشرطة تنقل الناس على الفور، واكتشفنا أن هناك هجوم قاتل لأسماك قرش على الجانب الجنوبي من الجدار الصخري، لكن هذا لن يثنينا عن الدخول".

(أ ب)

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الهجوم هو ثالث هجوم قاتل لأسماك القرش في أستراليا هذا العام، إذ راح غواص، في كانون الثاني/ يناير ضحية هجوم مماثل بالقرب من إسبرانزا قبالة ساحل ولاية أستراليا الغربية.