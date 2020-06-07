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شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يقصف معسكرا للمليشيا في محافظة الجوف والان مع التفاصيل
الأحد 7 يونيو 2020
صورة أرشيفية
قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأحد، 07/حزيران/2020، أهدافا لمليشيا الحوثي في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.
وقالت مصادر عسكرية إن المقاتلات الحربية شنت أكثر من غارة على أهداف حوثية داخل معسكر اللبنات في مديرية الحزم، مركز المحافظة.
وأضافت المصادر أن أعمدة الدجان الكثيف شوهدن تتصاعد من داخل المعسكر، في حين لم تتوفر معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف.
وكثف التحالف غاراته على مواقع وتجمعات للحوثيين في عدد من المحافظات خلال الساعات القليلة الماضية.
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