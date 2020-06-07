شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تدعو لاجتماع افتراضي لبحث تداعيات «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

وجهت الأمانة العامة للجامعة العربية الدعوة لوزراء الصحة العرب برئاسة البحرين للاجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي الاربعاء القادم لبحث التعامل مع تبعات فيروس كورونا المستجد .

وصرحت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، في بيان صحفي اليوم الاحد ، بأن ذلك يأتي في إطار التباحث حول ما تضمنه البيان الصادر بالتمرير عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري لجامعة الدول العربية بشأن التعامل مع تبعات جائحة كوفيد .19

وأضافت أن الدعوة للاجتماع جاءت نظرا للتزايد المضطرد لحالات الإصابة بهذا الفيروس في عدد من الدول العربية وتعرض العديد من الأطقم الطبية ومقدمي الخدمة الصحية إلى الإصابة والوفاة، والنقص في المستلزمات والأجهزة الطبية والأسرة في ظل تزايد الأعداد في بعض الدول العربية الأعضاء

وأكدت أن الاجتماع يعد تعزيزا للجهود والتنسيق العربي في مواجهة التداعيات الصحية لأزمة فيروس كورونا وللحد من انتشاره.