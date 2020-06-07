شكرا لقرائتكم خبر عن 13 قتيلاً إثر غرق قارب في موزمبيق والان نبدء بالتفاصيل

لقي 13 شخصًا مصرعهم جراء غرق قاربهم في محافظة كابو ديلغادو شمال شرقي موزمبيق. وذكر المتحدث باسم الشرطة الموزمبيقية، أوغوسطو غوستا، للصحفيين أن القارب كان يقل على متنه نحو 50 شخصًا، وأنه غرق في سواحل جزيرة بمبا، جراء الرياح القوية والحمولة الزائدة، مضيفًا أنه تم خلال عمليات البحث، الوصول إلى جثامين 13 شخصًا، وأن عمليات البحث والإنقاذ متواصلة بالمنطقة.

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