اعلن مدير عام دائرة المنظمات غير الحكومية في الامانة العامة امجلس الوزراء محمد طاهر التميمي، الاحد، اطلاق مبادرة المنظمات لخدمات الارشاد والتوعية لمواجهة فايروس كورونا وقال التميمي في بيان تلقته الخليج 365، "تنفيذا لتوجيه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اطلقت دائرة المنظمات غير الحكومية مبادرة المنظمات غير الحكومية لخدمات الارشاد والتوعية لمواجهة فايروس كورونا، بالتنسيق والتعاون مع هيئة الاعلام والاتصالات وشبكة الاعلام العراقي".



وأوضح التميمي أن "الحملة الوطنية للاغاثة في جائحة فايروس كورونا التي انطلقت في شهر اذار، حققت استجابة واسعة من المنظمات ووصلت خدماتها الى اكثر من ثلاثة ملايين مستفيد في محافظات العراق كافة، لتوكيد حقيقة ان المنظمات غير الحكومية الوطنية العراقية قادرة على الوصول والتأثير والدعم الانساني اللازم في الازمات والكوارث والظروف الطارئة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اطلاق مبادرة المنظمات لخدمات الارشاد والتوعية لمواجهة فايروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.