تخصيص موقع للرياضيين المصابين بفايروس كورونا في بغداد

رياضة 2020-06-07 | 13:42 404 مشاهدة أعلنت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الأحد، عن تخصيص موقع لمعالجة الرياضيين المصابين بفايروس كورونا في العاصمة بغداد.



وأضاف الجبوري، أن "وفد وزارة الصحة اطلع على قاعات الموهبة الرياضية وزار مستشفى الطب الرياضي والتقى العاملين فيه"، مؤكداً أنه "تم الاتفاق على أن يكون مستشفى الطب الرياضي مخصصاً للمصابين من الرياضيين تحديداً، إذ سيتم تهيئة جميع المستلزمات والملاكات الطبية لهذا الغرض وسيترك الاختيار إلى اللجنة الصحية في الاستفادة من أية قاعة أخرى لأجل الحجر الصحي". وقال مدير عام الدائرة الادارية والمالية بالوزارة شاكر الجبوري في بيان تلقته الخليج 365، إن "وفد وزارة الصحة التخصصي، زار مستشفى الطب الرياضي ومجمع القاعات الرياضية في المدينة الشبابية بمقر وزارة الشباب والرياضة لاختيار ما هو أفضل لاستيعاب المصابين بفايروس كورونا المستجد كمواقع حجر بديلة عن المستشفيات، تماشياً مع قرار وزير الشباب والرياضة عدنان درجال بوضع منشآت الوزارة تحت تصرف خلية الأزمة".وأضاف الجبوري، أن "وفد وزارة الصحة اطلع على قاعات الموهبة الرياضية وزار مستشفى الطب الرياضي والتقى العاملين فيه"، مؤكداً أنه "تم الاتفاق على أن يكون مستشفى الطب الرياضي مخصصاً للمصابين من الرياضيين تحديداً، إذ سيتم تهيئة جميع المستلزمات والملاكات الطبية لهذا الغرض وسيترك الاختيار إلى اللجنة الصحية في الاستفادة من أية قاعة أخرى لأجل الحجر الصحي". وأشار الجبوري، إلى أن "وزير الشباب والرياضة أبلغه بأن جميع الاستعدادات قائمة لتوفير الأجهزة وما تتطلبه ظروف الحجر الصحي على أكمل وجه".

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