المنافذ الحدودية: استئناف التبادل التجاري في منفذ زرباطية بواقع يومين في الأسبوع

وقال الوائلي في بيان تلقت السومرية نيوزنسخة منه إن "منفذ زرباطية الحدودي في محافظة واسط مع الجارة إيران يستأنف اليوم عملية التبادل التجاري بين البلدين بعد استحصال موافقة اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمكافحة جائحة كورونا المستجد بأجتماعها في 6 حزيران 2020".وبين الوائلي أن "عملية الاستئناف جاءت بعد غلق التبادل التجاري كإجراء وقائي واحترازي بين البلدين منذ منتصف أذار الماضي من هذا العام بسبب تفشي فايروس كورونا، وان هنالك جملة من الضوابط تم اعتمادها من اللجنة العليا للصحة والسلامة للأستئناف منها أن تقدم المحافظة طلبٱ بأعادة افتتاح المنفذ وتم ذلك مسبقا من قبلهم وإن التبادل التجاري خصص له يومين في الاسبوع وبواقع 250 ارسالية".

وتابع أن "تخضع العملية التجارية إلى تشديد الإجراءات الصحية من عمليات تعقيم وتعفير البضائع والشاحنات الداخلة وكذلك منع التجمعات والاختلاط بين سائقي الشاحنات والعمال والمخلصين الكمركيين والتأكد من سلامتهم من الإصابة بالفايروس والزامهم بلبس الكمامات والكفوف والإلتزام بالبعد المكاني فيما بينهم،وكذلك عدم السماح بدخول اي شخص إلى داخل المنفذ الحدودي بأستثناء البضاعة المسموح بأدخالها".



واكد أن "التنسيق على مستوى مع دائرة صحة محافظة واسط لتوفير المستلزمات الوقائية المتعلقة بالبضائع وإلزام كافة الدوائر العاملة في المنفذ التقييد بالتعليمات الصادرة من الجهات الصحية حفاظاً على سلامتهم من الإصابة"، موجهاً بـ "ضرورة الالتزام الكامل بالاجراءات الكمركية من دفع الرسوم وإنجاز المعاملات وفق الضوابط والتعليمات المعمول بها لضمان انسيابية العمل التجاري وتعظيم إيرادات الدولة في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية الأخيرة".