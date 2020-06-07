أفاد مصدر مطلع، الأحد، بتعيين القاضي رائد جوحي مديراً لمكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "أمراً صدر بتعيين القاضي رائد جوحي مديراً لمكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي". يذكر أن القاضي رائد جوحي شغل منصب المفتش العام لوزارة المالية، ومفتش عام وزارة الدفاع، كذلك كان يشغل منصب رئيس قضاة التحقيق في المحكمة الجنائية العراقية العليا أثناء محاكمة رئيس النظام السابق صدام حسين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعيين القاضي رائد جوحي مديراً لمكتب رئيس الوزراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.