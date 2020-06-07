فؤاد حسين: سنمضي باتجاه تعزيز علاقات مُتوازنة مبنيّة على تحقيق مصالح العراق

اكد وزير الخارجية فؤاد حسين، الاحد، المضي باتجاه تعزيز علاقات مُتوازنة مبنيّة على تحقيق مصالح العراق. وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه إنه "جرت في وزارة الخارجيّة مراسم تسليم منصب وزير الخارجيّة إلى فؤاد حسين بحُضُور وزير الخارجية السابق محمد علي الحكيم ووكلاء الوزارة ورؤساء الدوائر".



وأكد حسين،بحسب البيان أنّ "الوزارة ستمضي باتجاه تعزيز علاقات مُتوازنة مبنيّة على تحقيق مصالح العراق، وتحقيق تطلّعات شعبنا، وتنفيذ ما يتعلق بالسياسة الخارجيّة ضمن المنهاج الحكومي".

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